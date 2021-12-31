В Эстонии 1074 новых случая Covid-19, в Литве - 1831
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 7653 результата тестов на Covid-19, позитивными оказались 1074 теста. Среди получивших позитивный результат 542 не были вакцинированы, а у 532 завершен курс вакцинации.

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По состоянию на утро пятницы госпитализированы 233 пациента с коронавирусом, за сутки скончались четыре человека.

За сутки в больницах открыли 33 новые историй болезни. Скончались четыре человека с коронавирусом, из которых трое не были вакцинированы, статус одного уточняется: 72-летняя женщина, 78-летняя женщина, 81-летние мужчина и женщина.

За минувшие сутки в Литве был выявлен 1831 новый случай заражения коронавирусом, от этой болезни скончались девять человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Пять скончавшихся были не привиты или привиты частично.

В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1039 человек, 103 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 724 случаев. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 13,6%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии Covid-19 заболело почти 520 тыс. человек, умерло 7,4 тыс. человек.

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