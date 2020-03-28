В Эстонии число заболевших увеличилось до 640, 10 человек находятся в критическом состоянии
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии сделано более 1200 тестов на коронавирус и выявлено 70 новых случаев. В целом вирус диагностирован у 640 человек, 10 из которых находятся в критическом состоянии.

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Всего в Эстонии сделано более 9300 тестов на коронавирус, 640 результатов были позитивными. Согласно результатам анализов, больше всего инфицированных среди людей в возрасте старше 60 лет (29%), 22% относятся к возрастной группе 40-49 лет. К возрастной группе 50-59 относятся 20% инфицированных, а к возрастной группе 30-39 лет - 17%.

По состоянию на вечер пятницы госпитализация в Эстонии требовалась 48 пациентам, 10 пациентов в интенсивной терапии находились в критическом состоянии. Выздоровели 20 человек, скончался один.

В мире коронавирусом заразилось более полумиллиона человек, больше всего в США - 105 тыс., в Китае - более 86 тыс., в Италии - более 81 тыс.

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LETA

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