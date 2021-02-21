В Эстонии добавилось 583 новых случая Covid-19, в Литве — 463
Foto: DELFI

За минувшие сутки в Литве подтверждено 463 новых случая Covid-19, проверены 4920 образцов. Еще 9 человек с Covid-19 скончались.

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Заболеваемость коронавирусом на 100 тысяч жителей за последние 14 дней — 242,7 случая.

Всего с начала пандемии в Литве Covid-19 заболел 194 051 человек, в настоящее время болеют 7 979 человек.

От коронавируса в Литве умер 3 171 человек. 6 162 случая смерти прямо или косвенно связаны с этим инфекционным заболеванием.

В Эстонии за минувшие сутки было проанализировано 4589 тестов на коронавирус, из которых положительными оказались 583, что составило 12,7% от общего количества тестов.

По данным Департамента здоровья, за сутки скончались 7 человек в возрасте от 80 до 92 лет. Всего в Эстонии от последствий коронавирусной инфекции умерли 535 человек.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 61 904 человек, из которых у 26 053 вакцинация завершена, то есть люди получили обе дозы вакцины.

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Source

ru.DELFI.lt LETA

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ru.DELFI.lt LETA

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Коронавирус
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