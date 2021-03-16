В Эстонии доминирует британский штамм коронавируса

Британский штамм коронавируса доминирует в Эстонии — по состоянию на прошлую неделю его доля составляет около 70%, пишет Postimees.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Глава отдела инфекционных заболеваний департамента здоровья Эстонии Ханна Сепп сообщила, что доля британского штамма росла с каждой неделей. "Следует сильнее сфокусироваться на выявлении и мониторинге штаммов с мутацией ЮАР, поскольку она может обладать большим потенциалом распространения и это может привести к более тяжелым случаям болезни", — сказала Сепп.

Министр здоровья и труда Танель Кийк также сказал, что, судя по опыту других стран, доминирует именно британский штамм. "Штамм ЮАР ни в одном стране на территории Европы не принял подобных масштабов. В Эстонии штамм с британской мутацией действительно широко распространен, он доминирует", — сказал он.

Кийк добавил, что рано или поздно доля этого штамма может составить 100%, как было в Великобритании, и эту реальность нужно учитывать при введении ограничений.