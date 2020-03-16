В Эстонии эпидемия коронавируса может привести к запрету на продажу алкоголя

Как стало известно Delfi, кризисной комиссии поступило множество предложений по противостоянию распространения коронавируса, и одно из них — запрет на продажу алкоголя.

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В коммуникационном бюро правительства эту информацию не подтвердили, но и не опровергли. "Поступили различные предложения, я не могу это подтвердить", — сказал руководитель коммуникационного бюро.

Запрет на продажу алкоголя должен помочь поддерживать общественный порядок во время вызванного коронавирусом кризиса.

Данный запрет также облегчил бы работу полиции и скорой помощи, которые кроме связанных с коронавирусом вызовов вынуждены реагировать и на случаи, вызванные употреблением алкоголя.

К утру понедельника, 16 марта, в Эстонии было диагностировано 205 человек с коронавирусом. С 31 января в Эстонии было проведено в общей сложности 1387 тестов COVID-19.