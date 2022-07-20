В Эстонии города и волости предлагают объявить чрезвычайную ситуацию из-за положения с газом

"Несмотря на опыт, полученный прошлой зимой из-за энергокризиса, до сих пор неясно, будут ли в этом году задействованы меры по компенсации расходов, и, если будут, то в каком объеме", отметил исполнительный директор Эстонского союза городов и волостей Вейкко Лухалайд, критикуя поведение Министерства экономики.

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Эстонский союз городов и волостей выступил с критикой в адрес Министерства экономики и коммуникаций. В последнее время министерство занимает позицию, согласно которой решением чрезвычайной ситуации, вызванной перебоями с поставками газа, должны заниматься местные самоуправления.

"Мы считаем, что ситуацию, когда из-за нехватки газа по всей стране может быть прервано централизованное теплоснабжение, нельзя решать на уровне местных самоуправлений. Перебои с поставками газа по всей Эстонии или риск таких перебоев — это не тот вопрос, который может быть решен на местном уровне", говорится в письме, направленном Лухалайдом Министерству экономики и коммуникаций.

Лухалайд совершенно четко дает понять, что из-за сложившейся сегодня ситуации население Эстонии пребывает в растерянности. "Проблема уже в том, что даже если газ будет, непонятно, какой будет его цена и во что обойдется газ населению. Несмотря на опыт, полученный прошлой зимой из-за энергокризиса, до сих пор неясно, будут ли в этом году задействованы меры по компенсации расходов, и, если будут, то в каком объеме", говорится в письме.

Другие виды топлива являются альтернативой природному газу, однако для того, чтобы их использовать, необходимо разрешение Департамента окружающей среды, а оно может быть выдано, если будет принято решение объявить чрезвычайную ситуацию.

Как отметил Лухалайд, в данном случае для объявления такой ситуации наличествуют два условия: природный газ поставляется со значительными перебоями, и рыночные меры не обеспечивают достаточное газоснабжение.

"Следовательно, в стране сложилась чрезвычайная ситуация или риск такой ситуации"", отметил Лухалайд.

Он указал также на то, что если производители тепла не получат достаточное количество газа, не исключено, что производство тепла будет прервано.

"Возникновение такой ситуации не зависит от конкретного самоуправления. В связи с этим ситуации, которые могут возникнуть из-за перебоев с поставками газа всем предприятиям по производству тепла, а также местным самоуправлениям, следует решать на государственном уровне одинаково для всех, объявив чрезвычайную ситуацию", — сказал Лухалайд.

Лухалайд отметил также, что если будет получено разрешение на использование сланцевого масла, им необходимо запастись. "Объемы сланцевого масла ограничены, в отношении его действуют договоры. Для того чтобы зимой можно было использовать альтернативные источники энергии, этим нужно заниматься уже сейчас", пояснил Лухалайд в направленном министерству письме, предложив принять решение объявить чрезвычайную ситуацию.