В Эстонии коронавирус унес жизнь человека, выявлено 10 заболевших

За последние сутки в Эстонии коронавирус вновь унес жизнь человека, добавились также десять позитивных результатов тестирования.

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За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 671 первичный тест на Covid-19. Позитивными оказались 10 тестов, то есть 1,5%, сообщил в понедельник департамент здоровья.

В течение минувших суток скончался один человек — 79-летняя женщина в больнице Курессааре. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

По состоянию на утро понедельника 18 мая госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 43 пациентам, из них четверо подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 290 человек, завершен 301 случай заболевания.

По состоянию на понедельник выздоровели 1443 человека. Всего в Эстонии сделаны 70 000 первичных тестов, из них позитивный результат на Covid-19 дали 1784 тестов (2,5%).