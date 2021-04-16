В Эстонии на свободу вышел пожизненно осужденный. Его посадили еще при Андропове

В Эстонии условно досрочно на свободу вышел пожизненно осужденный 61-летний Олег Пятницкий. Его посадили еще при Советском Союзе, он провел в заключении 38 лет. Пятницкого освободили за хорошее поведение, но назначили семилетний испытательный срок.

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Как посчитал Тартуский окружной суд, с момента последнего приговора Пятницкому, который был оглашен почти 20 лет назад, он встал на путь исправления, занимался трудом, выучил эстонский язык, раскаялся в преступлениях и больше не представляет опасности для общества.

Уездный суд отказал Пятницкому в досрочном освобождении 15 февраля этого года. При этом его рекомендовали перевести в тюрьму открытого типа в качестве промежуточного этапа перед досрочным освобождением. Тартуский окружной суд посчитал, что отказ был ошибкой, так как имеется множество положительных характеристик осужденного.

Ранее в 2019 году ему отказала в помиловании президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Одно я знаю точно: в моей жизни бог совершил великий поступок, так как я освободился только по его милости, а не благодаря прокурору, судье или кого-то еще. Я благодарен за это Богу", — сказал Пятницкий после освобождения изданию Postimees.

В письме в издание Ohtuleht в 2019 году Пятницкий на вопрос о том, что хотел бы поменять в прошлом, заявил, что в 1983 году "отрекся от Бога и из этого вытекло все остальное". "Все началось в 1983 году, но слава Господу, что он милостив и не оставил меня — он звал, защищал меня, хотя я и не понимал этого тогда. Я хотел бы изменить только то, неправильное, давнее решение, и жизнь пошла бы по-другому", — написал Пятницкий.

Пятницкий находился в заключении с 12 мая 1983 года. Сначала Верховный суд Эстонской ССР приговорил его к четырем годам тюрьмы за грабеж. Два года спустя его признали виновным в совершенных уже в тюрьме убийстве, краже, изнасиловании, "удовлетворении половой страсти неестественным способом" и хулиганстве — он получил 15 лет тюрьмы. В 1992 году Пятницкий убил другого сокамерника. Сначала Верховный суд приговорил его к смертной казни, но затем, в 1993 году, по решению президента ему заменили наказание на пожизненное.

В 2002 году Таллиннский городской суд признал мужчину виновным в причинении тяжелых физических травм другому заключенному и приговорил его к девяти годам тюрьмы, это наказание покрывалось пожизненным сроком.

Как говорится в решении Тартуского окружного суда, который отпустил его по УДО, после 2002 года поведение Пятницкого стало безупречным, пишет портал "Err.ee". "Он участвовал в трудовой занятости, прошел языковое обучение и участвовал в ряде социальных программ, в каждой из которых отзывы были положительными — он откровенно говорит о совершенных преступлениях, осознает причины их совершения, искренне о них сожалеет и намерен в дальнейшем вести законопослушную жизнь", — приводит издание цитаты из решения. Как посчитала судебная коллегия, риск рецидива преступлений у Пятницкого низкий.

В ходе семилетнего испытательного срока Пятницкому нельзя будет употреблять алкоголь и без предварительного разрешения покидать территорию Эстонии. Также он должен проживать по определенному адресу и выполнять установленные судом требования. В течение первых 10 месяцев он будет находиться под электронным надзором, также он обязан участвовать в социальной программе, призванной помочь его адаптации в обществе.

Если Пятницкий нарушит правила испытательного срока, то может вернуться к пожизненному заключению. В случае совершения нового преступления он точно продолжит отбывать пожизненный срок.

Осужденный ранее уже пытался добиться освобождения по УДО. По данным СМИ, он подавал такое прошение в 2013, 2016, 2018 и 2019 годах — и каждый раз ему отказывали, обосновывая это обстоятельствами и тяжестью совершенных им преступлений, а также опасностью рецидива.