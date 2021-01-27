В Эстонии начинают прививать немедиков

Со следующей недели семейные врачи будут обзванивать пожилых людей из группы риска, проживающих в таллинском районе Ласнамяэ, и приглашать их на вакцинацию от коронавируса в центр семейных врачей Medicum, пишет rus.err.ее.

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"Поскольку уровень распространения коронавируса в Ласнамяэ очень высокий, было принято решение задействовать в этом проекте и Medicum. Число пожилых людей старше 80 лет, которые относятся к Medicum — 1800. Семейные врачи начнут с понедельника звать их на вакцинацию. Таким же образом будут вакцинированы люди из групп риска по всей Эстонии", — рассказала завотделом Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Подобная вакцинация уже проходит в центре семейных врачей Линнамыйза.

"Тех, кто просит время на обдумывание или отказывается — таковых примерно 25%. Причем скорее речь идет даже не об отказниках, а о тех, кто решил немного подумать, значительную роль в этом играет то, насколько люди осведомлены о вакцинах", — отметила Фридеманн.