В Эстонии начинают прививать немедиков
Foto: Shutterstock

Со следующей недели семейные врачи будут обзванивать пожилых людей из группы риска, проживающих в таллинском районе Ласнамяэ, и приглашать их на вакцинацию от коронавируса в центр семейных врачей Medicum, пишет rus.err.ее.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Поскольку уровень распространения коронавируса в Ласнамяэ очень высокий, было принято решение задействовать в этом проекте и Medicum. Число пожилых людей старше 80 лет, которые относятся к Medicum — 1800. Семейные врачи начнут с понедельника звать их на вакцинацию. Таким же образом будут вакцинированы люди из групп риска по всей Эстонии", — рассказала завотделом Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

Подобная вакцинация уже проходит в центре семейных врачей Линнамыйза.

"Тех, кто просит время на обдумывание или отказывается — таковых примерно 25%. Причем скорее речь идет даже не об отказниках, а о тех, кто решил немного подумать, значительную роль в этом играет то, насколько люди осведомлены о вакцинах", — отметила Фридеманн.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

4

Source

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Работаем из дома: как разделить работу и отдых
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии