В Эстонии начинаются учения Bold Dragon с участием более 2000 военнослужащих

На центральном полигоне Сил обороны в субботу начинаются учения Первой пехотной бригады Bold Dragon, в которых примут участие более 2000 военнослужащих.

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Как передала BNS пресс-служба Министерства обороны, в учениях будут задействованы подразделения Первой пехотной бригады, личный состав тактической группы союзников в Эстонии, военнослужащие батальона связи и штабного батальона, ВВС, Академии Сил обороны, а также ополченцы из Северо-восточного округа Кайтселийта.

Учения продолжатся до 14 апреля.