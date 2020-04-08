В Эстонии от коронавируса скончался первый медицинский работник

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировали 37 новых случаев коронавируса, всего от коронавируса в стране скончались 24 человека. Среди умерших впервые оказался сотрудник медицинского учреждения, сообщает LETA.

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За минувшие сутки в Эстонии сделали 1277 тестов на Covid-19 и 37 тестов дали положительный результат, сообщил департамент здоровья страны.

По данным регистра населения, за сутки больше всего новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Харьюмаа (20), Тартумаа (6) и на Сааремаа (3). В Ида-Вирумаа, Ярвамаа и Вырумаа зарегистрированы по два случая заражения, а в Пярнумаа — один.

По состоянию на утро 8 апреля госпитализация из-за коронавируса в Эстонии потребовалась 139 людям, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 72 человека, 24 человека с момента начала эпидемии скончались.

За минувшие сутки от Covid-19 умерла находившаяся на лечении в Ляэне-Таллиннской центральной больнице 92-летняя женщина, а также 73-летний мужчина и 53-летняя женщина, находившийся в Курессаареской больнице. Одним из скончавшихся пациентов в Эстонии был медицинский сотрудник — работник по уходу за пациентами в Курессаарской больнице.