В Эстонии отбывавший срок "лихулаский стрелок" совершил самоубийство

В Эстонии осужденный "лихулаский стрелок" Микк Таррасте совершил самоубийство в Таллиннской тюрьме. Об этом сообщает эстонский Delfi со ссылкой на Министерство юстиции Эстонии.

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В связи с инцидентом будет проведено следствие, чтобы выяснить все детали, сообщили в министерстве.

В мае прошлого года Пярнуский уездный суд приговорил Таррасте к 20 годам лишения свободы, но в январе этого года окружной суд постановил изменить наказание, назначив стрелку пожизненное заключение — по оценке окружного суда, прежнее наказание не соответствовало тяжести содеянного и личности осужденного.

Согласно обвинению, Таррасте убил двух человек, ранил пятерых и своими действиями подверг опасности жизни и здоровье неопределенного количества людей, а также причинил материальный ущерб. Всего он подверг опасности жизни и здоровье не менее 17 человек, четверо из них — дети в возрасте от 3 до 9 лет, все пострадавшие были ему чужими.

Из-за этих обстоятельств и чрезвычайно тяжелых последствий совершенное Таррасте убийство является исключительным для судебной практики и правового пространства Эстонии.

Что произошло 6 июня 2020 года

Согласно обвинению, вечером 6 июня 32-летний Микк в состоянии алкогольного опьянения вез в своем легковом автомобиле огнестрельное оружие, нарушая закон об оружии, и устроил аварию на автозаправке недалеко от местечка Лихула. Затем он скрылся с места происшествия и с целью сокрытия совершенных нарушений выстрелил в последовавшего за ним мотоциклиста и два легковых автомобиля, в которых в общей сложности находилось девять человек. В результате мотоциклист скончался, остальные люди не пострадали.

После этого обвиняемый пошел пешком по шоссе Тууди-Раудтеэ к своему хутору и несколько раз выстрели в сторону ”Жигули”, ехавшего по дороге навстречу. Мужчина, сидевший за рулем автомобиля, пострадал. Двое находившихся на заднем сиденье детей получили опасные для жизни повреждения. Женщина, сидевшая на пассажирском сиденье, скончалась. Обвиняемый продолжал стрелять в сторону прибывшей на место скорой, остановившегося к тому моменту ”Жигули” и приехавших родственников пострадавших, а также полиции.

Далее 32-летний мужчина прошел почти четыре километра по дороге Тууди-Раудтеэ до здания железнодорожной станции Тууди. Там он открыл огонь по полицейским. Одна пуля попала полицейскому в шлем.

После задержания у обвиняемого было диагностировано опьянение, вызванное употреблением алкоголя и успокоительных средств, однако, по оценке прокуратуры, опьянение не помешало ему осознавать последствия своих действий.

Показания "стрелка" в суде

"Я сказал бы, что события, которые произошли 10 месяцев назад были очень трагические. Чем они были вызваны? В большой степени, случаем и моими неправильными решениями", — заявил Таррасте в суде.

"Конечно же, я ни коим образом не хочу оправдать свои действия, но попробовать объяснить как суду, так и другим и в большой степени самому себе, почему эти события вообще могли произойти. Честно говоря… смотря эти видео и допросы здесь в суде… эээ… чувствую, что мне здесь в качестве обвиняемого находиться намного легче, чем пострадавшим. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло", — добавил "лихулаский стрелок".

Согласно оценке экспертов, Таррасте психически здоров. Судебная экспертиза постановила, что во время устроенной им стрельбы он был в состоянии осознавать свои действия. Таррасте было предъявлено обвинение в совершенном крайне опасным способом убийстве и незаконном обороте боеприпасов.