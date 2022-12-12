В Эстонии приняли закон о переходе на эстоноязычное образование

В понедельник, 12 декабря, эстонский парламент принял закон, создающий основу и условия для перехода на эстоноязычное образование, сообщает Err.ee.

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Закон устанавливает, что языком обучения в школах и детских учреждениях является эстонский язык.

За принятие закона проголосовали 62 депутата Рийгикогу, против были 16 парламентариев — 14 центристов и два внефракционных депутата (Анастасия Коваленко-Кылварт и Михаил Стальнухин).

В понедельник состоялось третье и окончательное чтение, согласно которому в учебном году 2024/25 на эстонский язык перейдут детские сады, а также 1-й и 4-й классы.

В гимназии (10-12 классах) и среднем профессиональном образовании до учебного года 2029/30 доля другого, в основном, русского языка может составлять до 40 процентов от объема обучения, определенного в школьной программе.

В 12-х классах полностью эстоноязычное обучение должно быть организовано к 2032/2033 учебному году. В профессионально-технических учебных заведениях изменения коснутся учащихся, обучающихся по программе среднего профессионального образования.

Квалификационное требование к работникам сферы образования дополнено требованием о владении госязыком, в соответствии с которым с 2024 года учитель должен знать эстонский язык на уровне С1.

Перед вторым чтением комиссия по культуре внесла в проект поправку, согласно которой с 1 августа 2023 года директора школ и завучи должны знать эстонский язык на уровне С1.

С 2024/2025 учебного года для проведения учебной и воспитательной деятельности на отличном от эстонского языке в классах и группах, в отношении которых действует это требование, необходимо разрешение правительства. Правительство может по ходатайству городского или волостного собрания сделать исключение на один год.

Закон предусматривает возможность использования иного языка наряду с эстонским или вместо эстонского языка обучения в отношении определенных целевых групп по рекомендации внешкольной консультационной команды.

Это может касаться обучения детей с особыми потребностями, умеренными недостатками интеллектуального развития или обучения детей с тяжелой и глубокой недостаточностью интеллекта навыкам самообслуживания. В классах, где требование о преподавании на эстонском языке пока что отсутствует, обучение по предложению попечительского совета и решению волостного или городского собрания может вестись на отличном от эстонского языке.

Аналогично с действующим законом, вступающий в силу закон устанавливает, что если родной язык учащегося основной школы не является языком обучения или если дома он говорит на родном языке по меньшей мере одного из родителей, отличном от языка обучения, школа организует уроки родного языка и культуры, если такое желание изъявили по меньшей мере десять учащихся с одинаковым родным или домашним языком.

"Переход учебной и воспитательной деятельности всех эстонских школ и детских садов на эстонский язык — это основная цель нынешней правительственной коалиции, которая отвечает интересам будущего детей и молодежи. Мы хотим, чтобы все дети в Эстонии, независимо от их родного языка, имели возможность получить качественное образование на эстонском языке. Это обеспечит нам эстоноязычное общество, а значит и единое информационное пространство, необходимость которого очевидна, если понимать и противостоять империалистическим интересам России", — прокомментировал принятие закона министр образования и науки Тынис Лукас ("Отечество").