В Эстонии прошли учения бомбардировщиков США

В среду стратегические бомбардировщики военно-воздушных сил (ВВС) США B-52H Stratofortress провели тренировочный полет в небе Эстонии, их сопровождали самолеты ВВС Великобритании, Франции и Румынии.

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США регулярно проводят подобные учения, таким образом они проверяют готовность своих сил к выполнению обязательств перед союзниками. Помимо этого, занятия улучшают слетанность союзников для реагирования на возможные кризисы в разных уголках мира.

В ходе занятий сопровождение американских B-52H обеспечивали истребители Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании c авиабазы Эмари, французские Rafale, а также истребители F-16 ВВС Румынии с авиабазы Шауляй в Литве. Дозаправка эскорта велась с воздушного танкера А330 ВВС Франции.

B-52H Stratofortress — американский многофункциональный стратегический бомбардировщик с потолком полета в 15 000 метров. Самолет является носителем ядерного оружия, но также может нести высокоточные боеприпасы с обычной боевой частью.

В условиях традиционного конфликта бомбардировщик способен наносить удары по стратегическим целям, оказывать поддержку сухопутных войск и участвовать в морских наступательных операциях.