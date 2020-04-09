В Эстонии проведут массовое тестирование на коронавирус

Правительство Эстонии решило провести массовое тестирование на коронавирус сначала на Сааремаа, а затем по всей стране, сообщает Err.ee.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

"В правительстве мы решили организовать массовое тестирование на распространение вируса. Первое массовое тестирование будет проводиться на Сааремаа одновременно с научным исследованием. По его результатам начнется массовое тестирование с исследованиями по всей стране", - написал министр иностранных дел Урмас Рейнсалу на своей странице в Facebook.

Рейнсалу добавил, что массовое тестирование является необходимым шагом в предотвращении распространения вируса и возвращении к нормальной жизни.