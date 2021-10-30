В Эстонии — террор магазинов: посетители отказываются надевать маски и уходить

Вчера в Таллинне пять человек зашли в Merimetsa Selver без масок. Они отказывались надевать маски и выходить из магазина. Полиция доставила людей в отделение полиции, где на каждого был составлен протокол о правонарушении.

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В тот же вечер полиция получила вызов в магазин в Ласнамяэ, где две женщины отказывались надевать маски и выходить из магазина. На место происшествия прибыл полицейский патруль. Их тоже доставили в отделение полиции, составлены протоколы.

"Хотя оба события в магазинах разрешились мирно, очень жаль, что люди выражают свое недовольство таким образом в нынешней кризисной ситуации, — сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Михкель-Яагуп Лаатс. — Намеренное посещение магазина без маски или другие подобные действия, а также призывы никоим образом не будут способствовать ослаблению ограничений и выходу из кризиса".

Он добавил, что такое поведение неприлично и неэтично, потому что, к сожалению, многие наши соотечественники умирают каждый день из-за коронавируса, а врачи изо всех сил работают в больницах, спасая жизни.