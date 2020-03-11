В Эстонии три новых случая COVID-19, число больных достигло 16 человек

В Эстонии констатированы ещё три новых случая заражения COVID-19. Всего там теперь 16 больных этим вирусом, сообщает LETA со ссылкой на Департамент здравоохранения Эстонии.

Один из заболевших - житель Таллина, вероятно заразившийся будучи в стране, где высокий риск заразиться новым коронавирусом. Двое других пациентов являются жителями острова Сааремаа. Скорее всего они заразились от двух итальянских волейболистов, побывавших на острове в начале марта.

Большинство из 13 оставшихся больных заразились COVID-19 в путешествии и возвращались в Эстонию через Рижский аэропорт.

Как уже сообщалось, в Латвии констатированы 10 больных новым коронавирусом, а в Литве - трое.