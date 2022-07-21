В Эстонии троих мужчин приговорили к тюрьме за попытку передать дроны российской армии

В четверг, 21 июля, Харьюский уездный суд в порядке согласительного производства вынес приговоры мужчинам, планировавшим передать российским вооруженным силам купленные в Эстонии дроны.

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Суд приговорил 43-летнего Владимира Шилова, гражданина Эстонии и России, к одному году тюрьмы — из этого срока он должен будет немедленно отбыть четыре месяца, а остальные восемь месяцев заключения будут условными с четырехлетним испытательным сроком.

Наряду с Шиловым приговор вынесли двоим мужчинам, которые ему помогали.

Илья и Руслан Голембовские пожертвовали Шилову деньги на покупку дронов. Обоих приговорили к пяти месяцам тюрьмы условно с испытательным сроком в год и восемь месяцев.

28 мая Полиция безопасности (КаПо) задержала живущего в Печорах Шилова, который пытался провезти через границу три купленных в Эстонии дрона, которые он планировал передать воюющим в Украине псковским десантникам Вооруженных сил РФ.

"Друзья, я в пути! Пожелайте мне удачи", — написал 28 мая в 10.56 в социальной сети "ВКонтакте" Шилов, который работает водителем-дальнобойщиком и нередко выступает в качестве певца, передает Rus.Postimees. К сообщению также прикреплено изображение трех коробок с дронами DJI Mini 2 Fly More Combo, размещенных на приборной панели.

Шилов приобрел дроны, которые планировалось передать военным, в середине мая. В публикации от 15 мая он сообщил о завершении сбора средств на покупку устройств. Всего на приобретение трех дронов было потрачено 1797 евро, из которых около 1500 евро было получено за счет сбора средств.

"Когда дроны будут у меня и когда я их передам, будут еще фотографии, — пообещал Шилов. — Спасибо всем за поддержку! Наши парни обязательно скажут нам спасибо!"

В публикации он добавил, что теперь остается лишь доставить дроны. Шилов и сам предчувствовал, что операция сопряжена с рисками. "Надеюсь, у меня получится, потому что наши таможенные органы не всегда предсказуемы, но я надеюсь на лучшее", — отметил он.

КаПо сообщила о задержании Шилова 31 мая. 30 мая Харьюский уездный суд по просьбе прокуратуры дал санкции на его арест.

Прокурор Государственной прокуратуры Эстонии Мелинда Юленд тогда заявила, что участие или поддержка акта агрессии иностранного государства наказывается в Эстонии лишением свободы на срок до пяти лет. Поддержкой агрессии также считается приобретение дронов и финансирование приобретения техники, необходимой для ведения боевых действий различными воинскими частями российской армии.

"Незаконной поддержкой также могут быть, например, деньги или другая материальная помощь, которая используется для поддержки российской агрессии в Украине", — пояснил руководитель бюро Полиции безопасности Эстонии Харрис Пуусепп.