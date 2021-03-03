В Эстонии умер 31-летний мужчина, получивший вакцину

Сегодня днем состоялась пресс-конференция Департамента здоровья, на которой представители ведомства и специалисты сферы здравоохранения рассказали об эпидемиологической ситуации в стране, пишет rus.delfi.ee.

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”Грустно, но ситуация в Эстонии крайне критическая”, — начал гендиректор Департамента здоровья Юллар Ланно. Он сказал, что если ситуация не изменится, то скоро у нас будет более 2000 зараженных в день. Быстрее всего показатель репродукции r0 растет в Харьюмаа, Сааремаа и Ида-Вирумаа.

За неделю возникло 167 очагов, что на 25% больше, чем неделей ранее. Статистика по стационарному лечению также не радует, а через две недели, если темпы заболеваемости не снизятся, в больничном лечении будут нуждаться в три раза больше пациентов. Ланно подчеркнул, что очень важно соблюдать ограничения. Из положительного он отметил, что уменьшается количество заболевших работников сферы здравоохранения.

Ланно отметил, что сейчас страна находится на грани катастрофы и департамент готовится к переходу на новый эпидемиологический уровень. Для того, чтобы ситуация изменилась, общество должно придерживаться правил. ”Мы должны сотрудничать, чтобы спасти лето, чтобы спасти здравоохранение. Важен вклад каждого”, — подчеркнул Ланно.

Министр здоровья и труда Танель Кийк начал с того, что дополнительные ограничения были необходимы. Какое влияние они оказали, будет видно через несколько недель.

Заведующая ковид-отделением Ида-Таллиннской центральной больницы Алис Лилль отметила, что в больницу стали попадать более молодые пациенты, очень много случаев серьезного поражения легких. Ближайшие недели будут очень напряженными. Плановое лечение сведено к минимуму.

Представитель Лекарственного департамента Майа Уускюла сообщила по видеомосту, что сегодня в Ида-Талииннской центральной больнице умер 31-летний мужчина, который был вакцинирован вакциной AstraZeneca.

"Сегодня поступила грустное известие из Ида-Таллиннской центральной больницы, где умер молодой 31-летний мужчина, сотрудник Спасательного департамента”, — сообщила Уусклюла и выразила близким умершего глубокие соболезнования. ”На настоящий момент у нас слишком мало данных, чтобы оценить, была ли вакцина и побочные эффекты связаны с нарушением здоровья, возникшим [у мужчины] позже, и смертью. Сейчас нам известно, что две недели назад, 17 февраля, после вакцинации вакциной AstraZeneca у мужчины поднялась температура и заболела голова. Это часто встречающиеся побочные эффекты, и обычно они проходят за несколько дней. Мы знаем, что человек принимал обезболивающие. К сожалению, не знаем, как долго это продолжалось”, — рассказала Уускюла. На десятый день после вакцинации у мужчины начались серьезные проблемы со здоровьем и его госпитализировали. Сегодня, около 12 часов дня, он, к сожалению, скончался.

Уускюла отметила, что сейчас идет сбор и обработка данных, что займет время. Только после тщательного анализа можно будет сказать, сыграла ли вакцинация какую-либо роль в смерти пациента.

Как стало известно утром, за последние сутки в Эстонии проанализировали 8 299 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 1 467, или 17,7% от общего количества тестов.