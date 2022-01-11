В Эстонии умер 7-летний мальчик, заболевший коронавирусом

За сутки в Эстонии прибавился 1981 случай заражения коронавирусом. Умерли три человека, в том числе 7-летний мальчик, сообщает rus.delfi.ee.

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Всего за сутки первичных положительных тестов было 1 981, или 23,9% от общего количества тестов.

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2680 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 9 человек, сообщил во вторник Департамент статистики. Об этом пишет ru.delfi.lt. Восемь скончавшихся были не привиты или привиты частично.

За минувшие сутки 1500 человек были привиты первой дозой вакцины, всего за сутки привито 16 200 человек. В больницах на лечении от Covid-19 находятся 1107 человек, почти на несколько человек больше, чем чем день назад, 90 из них – в реанимации.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1182,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней за сутки составила 18,1%. Оба эти показателя по сравнению с предыдущими сутками выросли.