В Эстонии упростят увольнение несогласных с вакцинированием работников
Foto: Priit Simson/Delfi.ee

10 августа, на заседании кабинета правительство Эстонии достигло принципиальной договоренности о процедуре, которая упростит работодателям увольнение работников, выступающих против вакцинации и тестирования на коронавирус.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как сообщил портал новостей вещания ERR, в соответствии с предлагаемой поправкой, у работодателей появится возможность требовать от людей, работающих на местах с повышенным риском инфицирования, предъявить сертификат о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста на коронавирус, сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

"Мы считаем, что в случае широкого распространения коронавируса рабочие места, где сотрудник контактирует с более чем 50 людьми, считаются подверженными более высокому риску заражения. В этих ситуациях целесообразно прежде всего предъявлять справку о вакцинации, перенесенном заболевании или негативном результате теста", — сказал Кийк.

В случае повышенных требований ограничение необязательно составляет 50 человек. "Если мы говорим, например, о сфере социального обеспечения, то более строгие ограничительные меры являются оправданными", — объяснил Кийк.

"Если в течение дня вы контактируете менее чем с 50 людьми, но речь идет о людях с более слабой иммунной системой и пожилых пациентах, то в действительности риск [заражения] выше. На основании этого можно ходатайствовать о вакцинации всех сотрудников, как это сделала Таллиннская скорая помощь. Это необходимо, чтобы минимизировать риски", — отметил министр здоровья и труда.

Правительство предлагает предоставить работодателям возможность также в упрощенном порядке расторгнуть трудовой договор с сотрудниками, если они откажутся предъявить сертификат или откажутся пройти тестирование.

Тестирование на коронавирус по-прежнему оплачивает работодатель. В качестве альтернативы работодатель может реорганизовать работу или потребовать, чтобы работник носил маску, подчеркнул Кийк.

Текст соответствующего постановления предполагается обнародовать в четверг, когда правительство официально утвердит поправки к постановлению о биологических факторах опасности.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Правительство
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Что такое непрерывное образование и почему необходимо учиться всю жизнь?
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Как Рижское самоуправление помогает начать новую жизнь бывшим заключенным