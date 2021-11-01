В Эстонии ужесточают меры по борьбе с Covid-19. Что меняется с 1 ноября?

В Эстонии дополнительно ужесточаются меры по борьбе с распространением коронавируса. Часть мер вступила в силу с пятницы, 29 октября, часть вступает в действие сегодня, 1 ноября.

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Обязанность носить маску теперь распространяется также на контролируемую деятельность в помещениях: с 29 октября обязанность носить маску распространяется и на любую деятельность в помещениях и действует для всех лиц начиная с 12-летнего возраста.

Маску не требуется носить во время занятий, при которых это не представляется возможным, например, непосредственно занимаясь спортом и при соприкосновении с водой, а также во время еды в ресторане.

В случае, если ношение маски противопоказано человеку по состоянию здоровья, он должен подтвердить это соответствующей медицинской справкой. От обязанности ношения масок освобождаются работники, работодатель которых предусмотрел в анализе конкретной рабочей среды иной способ препятствования распространению коронавируса.

Дети и подростки в возрасте 12-17 лет с 1 ноября должны предъявлять на контролируемых мероприятиях Covid-справку, для них действует и справка о прохождении теста: для доступа к контролируемым мероприятиям Covid-справку должны предъявлять также лица в возрасте 12-17 лет (включительно).

Наряду со справкой о прохождении курса вакцинации или о перенесенной болезни для несовершеннолетних для доступа к мероприятиям и другой деятельности также действует справка о негативном результате теста ПЦР или справка RT-теста на антиген. Тест ПЦР должен быть сделан не более чем за 72 часа, а RT-тест на антиген — не более чем за 48 часов до начала мероприятия, причем тест должен быть проведен оказывающим услугу здравоохранения лицом. Принимается и результат теста на антиген, проведенного в аптеке. В дополнение к справке о вакцинации или перенесенной болезни для несовершеннолетних будет действительна справка о прохождении теста, поскольку для них возможности вакцинации открылись значительно позже, чем для взрослых.

Несовершеннолетние лица не должны предъявлять Covid-справку на занятиях по интересам, мероприятиях в рамках работы с молодежью, для доступа к дополнительному обучению, а также при занятиях спортом и на тренировках. Во всех этих сферах для детей и подростков действует такой же порядок тестирования, близких контактов и самоизоляции, как в школе.

Лица начиная с 12-летнего возраста должны предъявлять COVID-справку в театре, на концерте и в кинотеатре; при потреблении развлекательных услуг, в музеях и на выставках, в заведениях общественного питания при употреблении еды и напитков на месте; а также в банях, спа-салонах, аквацентрах и пр.

Для лиц в возрасте 18 лет и старше по-прежнему действует только справка о вакцинации или перенесенной болезни.

Covid-справка теперь будет действительна только вместе с удостоверяющим личность документом.

Публичные мероприятия и другая общественная деятельность должны с 1 ноября должны завершаться к 23.00. Начиная с 1 ноября в публичных помещениях устанавливается ограничение на передвижение с 23.00 до 6.00. Ограничение не действует в отношении времени работы зоны обслуживания магазинов и оказывающих услуги лиц, а также при покупке еды навынос.

Ограничение времени работы касается, главным образом, ночных баров и клубов, ресторанов и других развлекательных и увеселительных заведений. В эти часы должны быть закрыты кинотеатры, театры и концертные залы, музеи и места проведения выставок. Ограничение также касается аквацентров, спа-салонов, общественных бань, бассейнов и т.д. В 23.00 должны заканчиваться спортивные соревнования и мероприятия.

Для максимально быстрого прерывания цепочек распространения коронавируса в школьной среде правительство также поддержало предложение министра образования и науки Лийны Керсна о введении в общеобразовательных и профессиональных школах еженедельного мониторингового тестирования.

Поскольку мониторинговое тестирование не является частью регуляции ограничений, то на уровне распоряжения правительства оно не регулируется. Дополнительную информацию о мониторинговом тестировании предоставляет Министерство образования и науки.

Дополнительные контрольные меры устанавливаются для препятствования распространению эпидемии коронавируса и уменьшения связанной с этим излишней нагрузки на больницы. Уровень риска распространения коронавируса в Эстонии очень высокий, коэффициент заражения R остается по всей Эстонии на уровне 1,13.

Массовое заражение людей коронавирусом привело к резкому росту тяжелых случаев заболевания и перегрузке системы здравоохранения. По состоянию на сегодняшний день среднее число зараженных за последние 7 дней составило 1605, а среднее число новых больных, нуждающихся в стационарном лечении, составило за 7 дней 62,14. Среднее число смертей составило за 7 дней 6,71. По состоянию на четверг в стационарном лечении нуждается 542 больных Covid-19 пациента, из них на искуссивенной вентиляции легких находится 29 пациентов. Средний показатель заражения людей старше 60 лет составил за 7 дней 274,1. Доля полностью вакцинированного взрослого населения составляет 66,48%.

Департамент здоровья прогнозирует на следующие недели продолжение роста заболеваемости. На этой неделе можно говорить в среднем о 1600–1700 инфицированных в день и о рекордных более 11 000 инфицированных в неделю.

На прошлой неделе рост числа заболевших наблюдался во всех возрастных группах, самый большой рост был в возрастной группе 75–79 лет (на 47%), 0–4 года (46%), 65–69 лет (43%) и 80+ (39%). По-прежнему растет число заболевших в возрастных группах 5–9 и 10–14, а также среди их родителей в возрастной группе 30–44. Также продолжают расти абсолютное число заболевших и заболеваемость на 100 000 населения среди школьников, особенно в возрасте 10–14 лет. В течение двух недель среди выявленных лиц, инфицированных вирусом Covid-19, каждый пятый был ребенком в возрасте 5–14 лет.