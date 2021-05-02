В Эстонии в субботу выявлены 174 новых случаев Covid-19, в Литве - 949
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии было сделано 3114 тестов на коронавирус, из них число первичных положительных результатов составило 174, то есть 5,6% от общего количества тестов. В Литве выявлено 949 новых случаев Covid-19, 12 человек умерли, сообщил в воскресенье Департамент статистики.

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Кумулятивная заболеваемость в Эстонии за последние 14 дней составляет 380,4 случая на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 8,4% от общего количества сделанных тестов.

В Эстонии от Covid-19 вакцинированы 338 090 человек, две дозы вакцины получили 124 413 человек.

В Литве за последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 573,1 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,2%.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 249 680 случаев Covid-19.

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LETA

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