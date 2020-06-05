В Эстонии впервые с апреля за сутки обнаружены 20 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в Эстонии на новый коронавирус были проверены 1122 человека и 20 результатов анализов оказались положительными, сообщает rus.ERR.ee. Это первый скачок заболеваемости с конца апреля.

11 больных были обнаружены в Таллине, четыре в пригороде Таллина, три в Ида-Вирумаа и по одному в Ляэне-Вирумаа и Валгамаа.

Из 15 случаев в Таллине и его окрестностях, четыре случая пришлись на одну семью. Ещё четыре случая были связаны с одним рабочем местом и ещё два случая были среди известных эпидемиологам контактных лиц больных коронавирусом.

Департамент здравоохранения не исключает, что может приостановить работу конкретных предприятий.

"Мы видим, что люди больными идут на работу, ставя под угрозу своих коллег. Если мы что-то и должны получить от этого кризиса, так это привычку оставаться больным дома. Если из-за распространения вируса приостановится деятельность какого-то предприятия, то ущерб, несомненно, будет больше в сравнении с одним оставшимся дома работником", - сказал руководитель отдела экстренной медицины Департамента здравоохранения Мартин Кадай.