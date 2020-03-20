В Эстонии введены ограничения на количество выписываемых и продаваемых лекарств

Министр социальных дел Танель Кийк в целях обеспечения доступности лекарств временно сократил максимальное количество выписываемых и продаваемых лекарств. До конца чрезвычайного положения лекарства в аптеках выдаются на срок до двух месяцев

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Работник сферы здравоохранения, начиная с сегодняшнего дня, может выписывать лекарств для лечения хронических болезней на срок до 2 месяцев. В случае повторного рецепта, аптека может выдать лекарств только на основании одного рецепта и тоже из расчета на два месяца.

В безрецептурной продаже одному покупателю могут выдавать не более двух упаковок одного наименования лекарства.

По данным Больничной кассы, выписка лекарств за последние недели выросла

в среднем на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, продажа лекарств в аптеках выросла почти на 50 процентов.