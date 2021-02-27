В Эстонии ввели более строгие ограничения для борьбы с коронавирусом

Правительство Эстонии в пятницу на электронном заседании утвердило более серьезные ограничения для различных сфер жизни, чтобы взять под контроль все ускоряющееся распространение коронавируса.
Новые требования будут действовать до 28 марта, сообщила пресс-служба правительства.
По словам премьер-министра Каи Каллас, правительство, учтя рекомендации ученых и взвесив все обстоятельства, ввело по всей Эстонии дополнительные ограничения, поскольку в последние недели быстро росло как число заразившихся коронавирусом, так и число госпитализированных. Целью правительства является обеспечить больницам возможность принимать новых больных и продолжать плановое лечение.
Ограничения призваны стабилизировать и затем привести к снижению базового репродуктивного показателя заражения и количества пациентов с Covid-19, нуждающихся в лечении в стационаре. Для этого необходимо уменьшить контакты между людьми и остановить рост распространения вируса.
В учебных зданиях общеобразовательных школ с 1 по 28 марта обычная учебная работа будет сохранена только для учащихся 1-4 классов. Остальные учащиеся в это время не могут находиться и передвигаться в школьных зданиях. Запрет на пребывание в учебных зданиях с понедельника распространяется также на профессиональные учебные заведения, прикладные вузы и университеты.
В виде исключения находиться или передвигаться в учебных зданиях можно, если ученики нуждаются в образовательных вспомогательных услугах или консультациях, участвуют в практических занятиях, сдают экзамены, тесты или участвуют в олимпиадах.
Во время пребывания в учебных помещениях необходимо обеспечить соблюдение дистанции между людьми. Вне учебного помещения нужно соблюдать правило 2+2. Также учебное заведение должно следить за тем, чтобы старшие ученики, учителя и другие работники учебного заведения носили маски. Дети в возрасте до 12 лет маски носить не должны.
Ограничения не распространяются на школы, большинство учащихся в которых нуждаются в усиленной или особой поддержке, а также на занятия для людей с особыми потребностями.
В сфере образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации, молодежной работы и спорта для детей и взрослых до 28 марта не разрешены групповые занятия и тренировки в помещениях.
Заниматься и тренироваться можно в одиночку или вдвоем, например, с персональным тренером или партнером по тренировке, придерживаясь с другими людьми дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи. В видах спорта, которые подпадают под определение индивидуальных, например, в теннисе, разрешены также парные игры.
Если раньше необходимо было обеспечить, чтобы помещение было заполнено не более чем наполовину, то с 3 марта разрешенная заполняемость будет уменьшена до 25%.
Вне помещений для занятий спортом, тренировок, молодежной работы, деятельности и образования по интересам, дополнительного обучения и повышения квалификации c 3 марта начнет действовать правило, в соответствии с которым вместе с наставником в одной группе может быть не больше 10 человек вместо прежних 50. Группы не должны пересекаться между собой.
Ограничения не распространяются на детей из одной детсадовской группы и на тех учеников, которым разрешено находиться в школьных зданиях и которые учатся в одном классе, поскольку они и так ежедневно проводят время вместе. Также ограничения не распространяются на профессиональные занятия спортом и занятия для людей с особыми потребностями.
Спортивные соревнования и спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия, как правило, не разрешены. Разрешены только спортивные соревнования без зрителей.
С 3 по 28 марта в помещениях нельзя проводить публичные богослужения и другие религиозные обряды, а также публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, как в помещениях со стационарными посадочными местами, так и без них.
Ограничения не касаются мероприятий, идущих в интернет-трансляции, в которых не участвует никто, кроме выступающих и персонала.
Также с 3 по 28 марта не разрешено находиться и передвигаться в развлекательных заведениях например, в казино, ночных клубах, кегельбанах и бильярдных, детских игровых комнатах, музеях и выставочных залах.
Вне помещений развлекательные мероприятия и богослужения, публичные собрания и мероприятия, а также посещение музеев и выставок разрешены в группах до 10 человек. При этом необходимо, чтобы группы не контактировали друг с другом. В промежутке с 21.00 до 6.00 мероприятия проводить запрещено.
До 28 марта, как правило, не разрешено находиться в предназначенных для публичного использования банях, СПА, бассейнах и водных центрах. Все же в этих заведениях разрешено передвигаться в помещениях сферы обслуживания, например, в парикмахерских, маникюрных салонах, пользоваться услугами по размещению и посещать заведения общепита, соблюдая правила, установленные распоряжением для заведений такого типа. Также разрешено использовать внутренние бассейны для индивидуального плавания.
Заведения общепита могут с 3 марта быть открытыми до 18 часов, после чего разрешено продавать еду только навынос. В силе остается правило 50%-ной заполняемости, которое означает, что в зале обслуживания может быть заполнено до 50% предназначенной для клиентов площади.
Кроме того, необходимо соблюдать правило 2+2, то есть передвигаться вдвоем, придерживаясь с другими дистанции минимум в два метра. Ограничение не распространяется на семьи. Также во время передвижения в местах общественного питания необходимо носить маску.
Часы работы и заполняемость не ограничивается на борту воздушного судна, используемого для международных пассажирских перевозок. Ограничение на часы работы не применяется также в зоне безопасности международного аэропорта, в зоне ожидания пассажирского терминала международного порта после прохождения ворот билетного контроля и на паромах. Также ограничение на часы работы не распространяется на заправочные станции, если поставщик услуги гарантирует, что клиенты не будут употреблять еду и напитки на месте.