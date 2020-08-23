В Эстонии выявили семь новых случаев заражения коронавирусом

В субботу, 22 август в Эстонии зарегистрировали еще 7 новых случаев заражения коронавирусом, пишет rus.err.ee. Пять из них - в Ида-Вирумаа. По одному - в Таллине и Тартумаа.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано около 460 тестов на Covid-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2. Семь проб дали положительный результат.

По состоянию на утро 23 августа в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждалось 10 человек, на искусственной вентиляции легких нет ни одного пациента.

Информации о новых смертельных случаях за сутки не поступало, всего в Эстонии коронавирус унес жизни 63 человек.

Двухнедельный показатель распространения коронавируса в Эстонии составляет 9,1 случая на 100 000 населения.

С начала эпидемии в Эстонии было сделано 140 666 тестов на Covid-19, из которых 2272 или 1,6% оказались положительными.