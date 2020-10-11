В Эстонии выявлено всего 19 новых случаев Covid-19, в Литве — 160

За минувшие сутки в Эстонии выявили 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает портал Err.ee. В Литве зарегистрировано 160 новых больных, сообщает Delfi.lt.

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За минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 961 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, из них 19 проб дали положительный результат. Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 50,11 случая на 100 000 жителей.

По состоянию на утро 11 октября, в эстонских больницах находится 31 пациент с коронавирусом. Число госпитализированных за сутки уменьшилось на одного человека. Один человек нуждается в искусственной вентиляции легких, пять человек находятся в интенсивной терапии. Всего с начала распространения коронавирусной инфекции в Эстонии умерли 68 больных COVID-19.

В Литве за время пандемии подтверждено 6122 случая коронавирурса. Сейчас болеют 3220 человек, 32 603 человека находятся в самоизоляции. 2751 человек выздоровел, 103 человека умерли.