В Эстонии за последние сутки было выявлено 14 случаев Covid-19

За последние сутки в Эстонии подтверждено 14 новых случаев заболевания Covid-19, сообщает департамент здоровья Эстонии.

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За прошедшие сутки в Эстонии было проведено 650 первичных анализов на Covid-19, 2,2% из которых дали положительный результат. В общей сложности с начала эпидемии в Эстонии было проведено более 75 000 первичных тестов на Covid-19, из которых положительными оказались результаты 1821 анализа, то есть 2,4% всех анализов.

По состоянию на утро субботы госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 37 пациентам, один из них подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Из больниц Эстонии на сегодняшний день выписаны 317 человек.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. В общей сложности с начала эпидемии от нового коронавируса в Эстонии скончались 64 человека.