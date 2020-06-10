В Эстонии за сутки добавились 11 позитивных тестов на коронавирус, в Литве - шесть

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1157 первичных тестов на Covid-19. Позитивными оказались 11 из них, сообщил BNS в среду утром департамент здоровья.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По состоянию на утро среды госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 15 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

На настоящий момент из больниц выписаны 353 человека, завершены 365 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1690 человек.

Всего в Эстонии сделано более более 92 000 первичных тестов, из них 1958, то есть 2,1%, дали позитивный результат.

За минувшие сутки в Литве были подтверждено шесть новых случаев коронавируса, общее их количество составило 1733, сообщило Министерство здравоохранения в среду.

Два из шести новых случаев подтверждены во вторник. По данным Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), заболели работники магазина "Norfa" и клиники Сантарос.

Все еще больны коронавирусом 280 человек, выздоровело 1396 человек.

За минувшие сутки от COVID-19 умерло три человека. В общей сложности от коронавируса в стране скончалось 74 человека, еще десять заразившихся умерло от других причин.

Скончались два подопечных дома престарелых в Антавиляй и пациент Вильнюсской городской клинической больницы.

За период с 1 июня в Литве зафиксировано 14 завозных случаев коронавируса.

За минувшие сутки проверено 5319 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 345 392.