В Эстонии за сутки добавились 23 новых случая коронавируса, в Литве - 53
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 197 первичных тестов на Covid-19, из которых 23 дали позитивный результат, сообщили BNS в департаменте здоровья.

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Уровень заболеваемости за последние 14 дней составляет 21,97 на 100 000 населения.

По состоянию на утро субботы в Эстонии госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 14 пациентам, на искусственной вентиляции легких один пациент.

В Эстонии сделано почти 170 000 первичных тестов, из них позитивный результат дали 2 655 тестов (1,56%).

В свою очередь в Литве заражение Covid-19 за последние сутки подтверждено у 53 человек.

За прошлые сутки сделано 5105 тестов, всего с начала пандемии - 692 223.

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LETA

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