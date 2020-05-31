В Эстонии за сутки добавились четыре позитивных теста на коронавирус, один человек скончался

За последние сутки в Эстонии от коронавируса скончалась пожилая женщина, выявлено четыре новых случая.

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За минувшие сутки в стране проанализированы 694 первичных теста на Covid-19, сообщил департамент здоровья Эстонии.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 25 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого.

В Пярнуской больнице скончалась заразившаяся коронавирусом 83-летняя женщина. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 68 человек.

Из больниц выписаны в общей сложности 344 человека, завершены 346 случаев заболевания.

По состоянию на воскресенье выздоровели 1624 человека.

Всего в Эстонии сделано более более 83 000 первичных тестов, из них 1869, то есть 2,2% дали позитивный результат на коронавирус.