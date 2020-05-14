В Эстонии за сутки коронавирус унес еще одну жизнь

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1044 теста на Covid-19, вызванного вирусом SARS-CoV-2, из которых 0,7 %, т.е. 7 тестов показали позитивный результат. Также, к сожалению, умерла пожилая женщина.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

По данным регистра народонаселения, 5 положительных результатов пришло из Харьюмаа (из низ 3 из Таллинна) и 2 из Пярнумаа.

По состоянию на утро 14 мая в стационарном лечении из-за коронавируса нуждаются 44 человека, из них 5 находятся на управляемом дыхании. Всего к настоящему моменту из больниц выписано 284 человека, закрыто 294 истории болезни.

За последние сутки поступило одно сообщение о смерти в домашних условиях: на Сааремаа скончалась 85-летняя женщина.

Всего коронавирус в Эстонии унес жизни 62 человек.

В Эстонии в общей сложности было проведено 67 130 первичных тестов, из которых 758, то есть 2,6% показали положительный результат в отношении SARS-CoV-2.