В Эстонии за сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в Эстонии проанализирован 1031 тест на возбудитель заболевания Covid-19, из них 5 тестов (0,5%) были положительными.

По состоянию на утро пятницы госпитализация из-за коронавируса в Эстонии требуется 72 пациентам, семь из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Из больниц на данный момент выписаны 253 человека. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировано. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 52 человека.

В целом в стране сделано 53 767 первичных тестов на коронавирус, из них 1694 теста (3,2%) дали положительный результат.

Введенное для борьбы с коронавирусом чрезвычайное положение действует в Эстонии до 17 мая.

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LETA

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LETA
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