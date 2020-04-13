В Эстонии за сутки умерли два человека с Covid-19, в Литве — один

В странах Балтии за сутки умерли три человека, у которых был диагностирован Covid-19. Два летальных исхода зафиксированы в Эстонии, один — в Литве.

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Один из скончавшихся в Эстонии пациентов находился в Ида-Вируской больнице (расположена в городе Йихвы), второй — в больнице Курессааре (остров Сааремаа). Всего в стране с начала эпидемии умерло 27 человек, у которых был диагностирован Covid-19.

В течение последних суток в Эстонии было проанализировано 416 тестов. 24 теста оказались положительными, сообщил в понедельник Департамент здоровья. В период с 12 по 13 апреля было выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Эстонии с начала эпидемии было проведено в общей сложности 30 764 теста на коронавирус, из которых 1332 или 4,3% оказались положительными.

В Литве за сутки подтверждено девять новых случаев Covid-19 (всего — 1062). В воскресенье от коронавируса скончался еще один житель страны, общее количество умерших — 24 человека, сообщает Ru.Delfi.lt.

В Латвии за сутки было зафиксировано два новых случая заражения Covid-19 (было проведно 562 теста). Таким образом, общее число заболевших в Латвии достигло 653 человек. Из них госпитализированы 44, трое в тяжелом состоянии. По ситуации на 13 апреля в Латвии умерли пять пациентов с Covid-19. Почти все они были пожилыми людьми с хроническими и другими побочными заболеваниями.