В Эстонии за сутки выявлено 1957 случаев коронавируса, в Литве - 596
Foto: AFP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 9402 теста на коронавирус, первичный позитивный результат дали 1957 тестов (20,8%), скончались девять человек.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет в Эстонии 1453,45 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов - 19,3%.

В больницах находятся 639 пациентов с коронавирусом.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 596 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались девять человек, сообщает ru.delfi.lt со ссылкой на Департамент статистики Литвы.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей составил в Литве 233,2 случая. Доля положительных тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

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