В Эстонии за сутки выявлено 622 новых случая Covid-19, в Литве — 300
Foto: LETA

За минувшие сутки в Эстонии проанализировано 5702 теста на коронавирус. Положительный результат дали 622 пробы. (10,9% от общего количества тестов). Семеро инфицированных человек скончались от вызванных вирусом осложнений, сообщает LETA со ссылкой на департамент здоровья Эстонии.

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Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней в Эстонии составляет 637,6 случая на 100 000 населения, доля первичных позитивных результатов — 12,2% от общего количества тестов.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 300 новых случаев коронавируса, 10 человек скончались от инфекции.

С начала пандемии Covid-19 в Литве заболели 191 264 человека. 175 278 человек уже выздоровели, 9609 еще болеют. От коронавируса в Литве скончались 3095 человек. Вакцинацию прошли 55 052 человека.

Среднее количество новых случаев в день за последние 7 дней — 459. По данным Департамента статистики, количество новых случаев за 14 дней на 100 000 населения в настоящее время составляет 257,4.

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