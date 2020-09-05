В Эстонии за сутки выявлены 35 новых пациентов Covid-19, в Литве - 36

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 35 случаев коронавируса, тем самым показатель заболеваемости за последние 14 дней вырос до 17,1 случая на 100 000 населения. В Литве выявлены 36 новых случаев.

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В Литве 14 заболевших проживают в округе Вильнюса, а 8 в округе Каунаса.

Как сообщает ru.delfi.lt, три случая в Вильнюсском округе связаны с компанией, участвующей в проекте строительства Вильнюсской когенерационной электростанции. С этим очагом всего связаны 14 случаев. Ещё два случая связаны с очагом в таможне Вильнюсского аэропорта, там всего зафиксировано шесть случаев. Многие другие новые заражения произошли внутри семьи.

В Эстонии по состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии семи пациентам, никто из них не подключен к аппарату ИВЛ.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) в Twitter сообщила, что ЦПКЗ связался с эстонскими и литовскими коллегами насчет их показателей заболеваемости. Обе страны сообщили, что все случае связаны с известными им очагами заболевания.

Как уже сообщалось, Латвия решила продлить существование "Балтийского пузыря" ещё на неделю вопреки тому, что в Эстонии и Литве растет заболеваемость Covid-19 и обе страны находятся на грани попадания в список стран повышенного риска.