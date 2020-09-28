В Эстонии зафиксировано 67 новых случаев коронавируса, в Литве - 105 случаев и одна смерть
Foto: AP/Scanpix/LETA

За минувшие сутки в Эстонии зафиксировано 67 положительных результатов тестов на коронавирус.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 2 873 первичных теста на Covid-19. Коэффициент заболеваемости за последние 14 дней составил 42,89 случая на 100 000 населения.

По состоянию на утро 28 сентября госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 33 пациентам, ни один не подключен к аппарату ИВЛ.

По состоянию на понедельник выздоровели 2513 человек.

Всего в Эстонии сделано около 208 000 первичных тестов, из них позитивный результат на Covid-19 дали 3267 тестов (1,57%).

За минувшие сутки в Литве выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусом, один человек скончался, сообщило Министерство здравоохранения Литвы. Общее число заражений в стране - 4490, коронавирусом продолжает болеть 2051 человек, 2327 человек выздоровели.

Covid-19 в Литве уже унес жизни 92 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам. В изоляции находятся 22 147 человек.

С 1 июня в Литве выявлено 266 привозных случаев коронавируса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

1

Source

LETA

Tags

Коронавирус Литва Эстония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту