В Эстонию прибыло восемь истребителей ВВС США и топливозаправщики
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В понедельник на авиабазе Эмари сели восемь истребителей F-15E и F-15C, а также два воздушных топливозаправщика KC-135 ВВС США, самолеты прибыли для участия в учениях Baltic Trident и пробудут в стране до 19 марта.

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"Для служащих наших военно-воздушных сил эти учения — бесценная возможность практики проведения сложных совместных авиационных операций с союзниками", — сказал командующий ВВС Эстонии бригадный генерал Рауно Сирк.

"Совместные маневры с нашими постоянными союзниками повышают эффективность коллективной обороны в противостоянии военным угрозам и сдерживании", — пояснил начальник 48-го истребительного крыла ВВС США подполковник Джейсон Кэмилетти.

В ходе учений на протяжении недели самолеты будут летать на низких высотах, но не ниже 152 метров. Основная цель маневров заключается в отработке взаимодействия авиационных наводчиков и пилотов по нанесению авиаударов по земле, а также наведению истребителей на воздушные цели с земли. Вдобавок на авиабазе проверят работу аэрофинишеров взлетно-посадочной полосы. Помимо Эстонии в учениях принимают участие Финляндия, Германия, Польша, Литва и Великобритания.

48-е истребительное авиакрыло ВВС США расквартировано на авиабазе Лакенхит в Великобритании. В свою очередь пара воздушных топливозаправщиков относится к 100-му авиационному заправочному крылу, размещенному на авиабазе Королевских ВВС Великобритании Милденхолл.

Подобные учения США проводят на постоянной основе для проверки боеготовности. Также маневры позволяют повысить слетанность пилотов НАТО для реагирования на возможные кризисы по всему миру.

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LETA

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LETA

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