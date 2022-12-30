В эстонских лесах Валгамаа живет белая косуля

Охотник Раймо Мерекиви на этой неделе заметил в поле вблизи Лаатре в Валгамаа белую косулю, которая могла родиться в прошлом году, пишет Lõuna-Eesti Postimees.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам Мерекиви, он вместе с товарищем увидел в поле вблизи Лаатре белоснежную косулю. Ранее он слышал, что похожую косулю видели в районе Карула в Валгамаа, но, насколько ему известно, подобная встреча является редкой для этого уезда.

Судя по внешнему виду, обе косули, как считает Мерекиви, могли родиться в прошлом году.

Специалист по диким животным Рауно Веэроя отметил, что белые (альбинотические) косули являются крайне редкими, но в Эстонии их встречают практически каждый год. По его словам, причиной светлого окраса является отсутствие пигмента, связанное с генетической мутацией: "Она встречается и у других видов, например, встречаются лоси светлого окраса. В Швеции один такой лось был одно время довольно знаменитым".

По словам Веэроя, необычный окрас особенно не мешает жизни животных, если только речь не идет о белом зайце бесснежной зимой.

По его данным, численность косуль в Эстонии несколько сократилась, особенно в Ляэне-Вирумаа, где среди них, по-видимому, распространяется какое-то заболевание. На юго-востоке страны их популяция чувствует себя отлично.