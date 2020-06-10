В Еврокомиссии похвалили Twitter за обращение с твитами Трампа

Комиссия ЕС представила меры усиления борьбы против дезинформации. Хорошим примером она назвала то, что соцсеть Twitter не удаляла твиты Дональда Трампа, а лишь пометила их как недостоверные.

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Заместитель главы Еврокомиссии по общим ценностям и прозрачности Вера Юрова считает правильным решение социальной сети Twitter не удалять спорные твиты президента США Дональда Трампа, а помечать их как содержащие недостоверную информацию. Об этом Юрова, как передает корреспондент DW, заявила в среду, 10 июня, представляя вместе с верховным представителем ЕС по внешней политике и безопасности Жозепом Боррелем меры усиления борьбы против дезинформации.

В ЕС - против удаления твитов Трампа

"Twitter не удалил ни одного сообщения господина президента Трампа. Он только присовокупил (к ним. - Ред.) факты. И это то, что я называю плюрализмом", - отметила Юрова. По ее словам, в Европейском Союзе в борьбе против ложной информации не собираются заставлять замолчать кого-либо, но поддерживают возможность снабжать любое заявление, в первую очередь политиков, фактами, чтобы у людей была возможность посмотреть на вопрос под другим углом. "Факты - это одно, мнения - это другое дело. Мнения являются свободными, но факты остаются фактами", - добавил Боррель.

В мае соцсеть Twitter пометила твиты Трампа, в которых утверждалось, что голосование по почте приведет к фальсификациям их результатов, как недостоверные. Вера Юрова уточнила, что ЕС поддерживает удаление цифровыми платформами лишь той информации, которая может нести угрозу, в частности, здоровью людей. В качестве примера такой информации в Еврокомиссии назвали сообщения о том, что питье отбеливателя или чистого спирта якобы может вылечить от коронавирусной инфекции. "Дезинформация во время коронавируса может убивать", - предупредил Жозеп Боррель.

Боррель: Россия отрицает причастность к дезинформации

В документе по борьбе с фейками, представленном Еврокомиссией, основными иностранными источниками целенаправленных кампаний дезинформации в связи с пандемией Covid-19 были названы Россия и Китай. Впрочем, когда Борреля спросили, что ЕС может сделать в этом случае, он уклончиво ответил, что власти РФ "всегда отрицали, что источники дезинформации имеют какое-либо отношение к политическому руководству России".

Глава европейской дипломатии признал, что у Евросоюза нет возможности повлиять на деятельность таких СМИ, как российские RT (ранее Russia Today) или Sputnik, либо на правительство РФ. "Мы можем только бороться против распространяемой информации, предлагая гражданам альтернативу, контраст между тем, что они говорят, и реальностью", - отметил Боррель.

Среди представленных мер в Еврокомиссии пообещали усилить поддержку независимых СМИ и журналистов, фактчекеров и исследователей как внутри ЕС, так и за его пределами.