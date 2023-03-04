В Европарламенте сделали заявление по вступлению Украины в ЕС

Европейский парламент надеется, что переговоры по вступлению Украины в ЕС начнутся как можно быстрее — в этом году. Об этом заявила президент Европарламента (ЕП) Роберта Метсола во время общения с журналистами во Львове в субботу, 4 марта.

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"Когда мы говорим, что Украина — это Европа, а Европа — это Украина, это значит, что переговоры о вступлении должны начаться как можно быстрее. И это значит, я надеюсь, уже в этом году", — отметила чиновница.

По ее словам, она очень поражена "прогрессом, которого достигла Украина касательно рекомендаций Еврокомиссии".

Метсола считает, что ЕС также должен соответствовать скорости этого прогресса.

Как уже сообщалось, Кабинет министров принял постановление о самоаудите украинского законодательства на предмет его соответствия европейским стандартам.