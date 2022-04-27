В Европе фиксируются случаи гепатита неизвестной природы — болеют дети

Новый тип гепатита может быть связан с типом аденовируса, ранее считавшимся безопасным для здоровых детей, но однозначно утверждать это нельзя, пишет эстонское издание Postimees. В свою очередь РИА "Новости" сообщает, что еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес заявила, что гепатит неизвестной природы обнаружен уже в 12 странах Евросоюза. Об этом сообщает РИА "Новости".

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В октябре-ноябре прошлого года в больницы Алабамы стали поступать дети с острым гепатитом, то есть воспалением печени, рассказывает Postimees. Обычно воспаление печени вызывают вирусы гепатита А, В или С, некоторые лекарства, другие заболевания, какое-либо загрязнение или длительное и чрезмерное употребление алкоголя. Однако у девяти детей в возрасте до 10 лет с гепатитом, зарегистрированных в Алабаме, не удалось найти каких-либо предшествующих или сопутствующих причин. Ни один из этих девяти детей не умер, но поскольку разрушение печени было настолько обширным, двум детям потребовалась трансплантация печени.

Никакой связи с коронавирусом или вакциной обнаружено не было. Единственной связью между большинством детей было заражение аденовирусом под номером 41, который обычно вызывает диарею, рвоту, проблемы с дыханием, но не печеночную недостаточность у здоровых детей.

Гепатит неизвестной природы обнаружили в 12 странах Евросоюза, сообщила на пресс-конференции еврокомиссар по здравоохранению Стелла Кириакидес, сообщает РИА "Новости".

"ЕС очень внимательно следит за ситуацией, она вызывает беспокойство. По состоянию, я думаю, на 25 апреля у нас есть подтвержденных около 40 случаев в 12 странах-членах", — ответила еврокомиссар на вопрос о распространении заболевания.

По словам Кириакидес, указанные случаи, "судя по всему, касаются детей от одного месяца до 16 лет".