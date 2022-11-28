В Европе раскрыт крупный кокаиновый картель: задержаны 49 человек, изъято 33 тонны наркотиков
Foto: AP/Scanpix

Благодаря совместным усилиям полицейских из шести европейских стран удалось разгромить "суперкартель", который контролировал около трети торговли кокаином в Европе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Европола.

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Европол сообщил, что по результатам расследования были арестованы 49 подозреваемых в причастности к деятельности картеля. Задержания по этому делу проходили с 2020 года, последняя серия арестов прошла в ЕС и ОАЭ в середине ноября. Больше всего подозреваемых взяли под стражу в Нидерландах — там арестовали 14 человек.

В ходе рейдов, прошедших в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и ОАЭ при поддержке Европола, было изъято более 33 тонн наркотиков. Также подозреваемые обвиняются в отмывании денег и ввозе на территорию ЕС оборудования для производства амфетаминов.

"Масштабы ввоза кокаина в Европу под контролем и руководство подозреваемых были огромными", — говорится в заявлении Европола.

Как подчеркивает Associated Press, в последние годы в Европе изымают рекордное количество кокаина: доступность этого наркотика резко выросла, а цены, наоборот, упали. В 2020 году по всему континенту было изъято более 214 тонн кокаина, в этом году эксперты прогнозируют рост этого показателя до 330 тонн.

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