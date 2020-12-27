В Евросоюзе официально началась массовая вакцинация от коронавируса
Foto: Instagram/BioNTech

В государствах Европейского Союзе в воскресенье, 27 декабря, официально стартовала массовая вакцинация от коронавируса SARS-CoV-2. Сообщения о начале кампании поступили, в числе прочего, из Италии, Чехии и с Кипра. В Праге чешскому премьер-министру Андрею Бабишу прививку сделали в присутствии тележурналистов.

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Из 450 млн жителей ЕС прививку пока смогут получить лишь взрослые в порядке приоритетности, зависящей от группы риска. На первом этапе будут вакцинировать людей в возрасте от 80 лет и тех, кто испытывает серьезные проблемы со здоровьем. Постепенно возрастная планка будет снижаться и в итоге вакцину смогут получить все желающие.

Вакцина, разработанная немецкой BioNTech и американской Pfizer, начала поступать в страны ЕС 25 декабря. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 26 декабря сообщила, что вакцина от коронавируса доставлена во все страны ЕС. Она назвала прививочную кампанию "трогательным моментом единения" европейского сообщества и "устойчивым выходом из пандемии".

В Германии, Венгрии и Словакии вакцинация началась на день ранее запланированного срока. В ФРГ прививку получили несколько десятков жителей одного из дома для престарелых в федеральной земле Саксония-Анхальт, в том числе 101-летняя женщина. В ответ на критику директор дома заявил, что "каждый день ожидания — лишний".

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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Коронавирус Урсула фон дер Ляйен Вакцинация Европа Евросоюз
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