В Евросоюзе разрешили использовать препарат Merck для лечения коронавируса

Европейский медицинский регулятор EMA разрешил применять препарат молнупиравир, который производит компания Merck под торговым названием Lagevrio, для лечения взрослых от коронавируса, пишет со ссылкой на сайте EMA портал телеканала "Дождь".

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Европейские страны могут начать использование препарата до его официальной регистрации в чрезвычайных ситуациях из-за роста заболеваемости. Официально лекарство еще не зарегистрировано.

Лекарство не рекомендуется во время беременности и женщинам, которые могут забеременеть и не используют эффективную контрацепцию. Как отмечает EMA, исследования на животных показали, что высокие дозы препарата могут повлиять на рост и развитие плода.

Merck изначально разрабатывала противовирусный молнупиравир для лечения гриппа. Препарат подавляет репликацию коронавируса: он заставляет механизм, воспроизводящий генетический материал вируса, совершать ошибки, тем самым делая копии вируса дефектными.

Производитель заявил, что препарат, согласно промежуточным данным исследования, снижает риск госпитализации примерно на 50%.

Свой препарат от коронавируса также разработала компания Pfizer, производящая одну из самых распространенных в мире вакцин от COVID-19. Препарат Paxlovid воздействует на фермент протеаза, чтобы остановить репликацию вируса. В компании заявили, что его применение в ходе испытаний сократило число госпитализаций и смертей среди пациентов из группы риска на 89%.