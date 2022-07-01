В Финляндии молодежь чаще умирает от наркомании, чем в других странах ЕС
Foto: Shutterstock

В Финляндии зарегистрировано наибольшее количество смертей в Европе, связанных с употреблением наркотиков, среди жителей моложе 25 лет по отношению к населению страны, свидетельствуют данные Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании. Об этом пишет Euractiv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Согласно информации в отчете, наркоманы в Финляндии в среднем умирают на десять лет раньше, чем в других странах Европейского союза (ЕС). Статистика летальных исходов от наркомании среди молодых людей в Финляндии также выше, чем в Турции и Норвегии.

В Финляндии регистрируется в общей сложности пять связанных с наркоманией смертей в неделю — это превышает средний показатель смертности в результате ДТП.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Читайте также
Как учиться бесплатно в частном университете, чтобы работодатели боролись за студентов?
Образование британского качества — в Риге!
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
TSI — Высшее образование в ногу с прогрессом
Участвуй в конкурсе историй и получи страховку для домашнего питомца!
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium