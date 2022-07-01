В Финляндии молодежь чаще умирает от наркомании, чем в других странах ЕС

В Финляндии зарегистрировано наибольшее количество смертей в Европе, связанных с употреблением наркотиков, среди жителей моложе 25 лет по отношению к населению страны, свидетельствуют данные Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании. Об этом пишет Euractiv.

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Согласно информации в отчете, наркоманы в Финляндии в среднем умирают на десять лет раньше, чем в других странах Европейского союза (ЕС). Статистика летальных исходов от наркомании среди молодых людей в Финляндии также выше, чем в Турции и Норвегии.

В Финляндии регистрируется в общей сложности пять связанных с наркоманией смертей в неделю — это превышает средний показатель смертности в результате ДТП.