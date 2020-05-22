В Финляндии появятся специальные дорожные знаки, дающие преимущество велосипедистам

В Финляндии в июне начнут устанавливать новые дорожные знаки, дающие велосипедисту преимущество на дороге перед другими транспортными средствами.

Знаки будут установлены в связи со вступлением с 1 июня в силу новой редакции закона о дорожном движении, пишет rus.err.ee со ссылкой на новостную службу финского телерадиовещания Yle.

В частности, появится специальный знак "Велосипедная улица". В зоне действия такого знака все остальные виды транспорта будут обязаны подстраиваться под скорость велосипеда и обеспечивать велосипедистам беспрепятственное движение.

Новый знак "Велосипедный переход" обяжет автомобили и другие транспортные средства, включая трамваи, останавливаться и пропускать пересекающего проезжую часть человека на велосипеде.

Добавится и несколько новых требований к самим велосипедам. В частности, на велосипеде 1 июня обязательно наличие звонка и красного заднего фонаря.