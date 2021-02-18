В Финляндии выявили новую мутацию коронавируса

В Финляндии обнаружили новую мутацию коронавируса. Об этом говорится в сообщении лаборатории Vita, которая совместно с Институтом биотехнологии Хельсинкского университета обнаружили ранее неизвестный вариант вируса SARS-CoV-2 в образце из Южной Финляндии.

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Новая мутация получила название Fin-796H, передает РБК. Она имеет черты как британского, так и южноафриканского вариантов коронавируса. Обнаружение этого варианта при ПЦР-тесте может быть затруднено, отмечают в лаборатории.

В декабре 2020 года власти Великобритании объявили об обнаружении нового, более заразного варианта коронавируса. Новая мутация более смертоносна. Кроме того, скорость распространения этого варианта коронавируса выше.

Британский вариант распространился уже в десятках стран, в том числе в Латвии. Кроме южноафриканского и британского вариантов SARS-CoV-2 мутации обнаружены также в Японии и Бразилии.